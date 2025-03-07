В Сирии в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками Асада погибли более 40 человек. Фото и видео

В сирийской провинции Латакия произошли масштабные столкновения между силами безопасности нового правительства и сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада. Это наибольшее обострение конфликта с момента его свержения в декабре прошлого года, уже погибли более 40 человек.

Видео дня

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в боях погибли по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности и военных, 24 боевика, а также четверо мирных жителей. В то же время источник Associated Press в Дамаске сообщил о 13 погибших среди сил безопасности, подчеркивая, что реальные цифры могут быть выше. Такое же количество жертв предоставляет сирийское телевидение, связанное с новым правительством.

Бои начались в четверг, когда несколько групп боевиков атаковали контрольно-пропускные пункты и охранные патрули в городе Джабла и его окрестностях, пишет Reuters. После этого Силы внутренней безопасности ввели в регион колонны, состоящие из около 20 военных транспортных средств.

По данным SOHR, несколько сел обстреляли из артиллерии, силовики также задействовали вертолеты и беспилотники.

Начальник безопасности Латакии Мустафа Кунайфати заявил, что атака была хорошо спланирована и скоординирована. Ее осуществили "остатки вооруженных сил Асада", используя стрелковое оружие, гранатометы и взрывные устройства.

По его словам, в результате этого нападения убито и ранено много представителей сил безопасности. Напряжение распространилось также на другие города региона.

Из-за обострения ситуации правительство Сирии объявило комендантский час в прибрежном городе Тартус, где вспыхнули протесты, а также в Латакии. В ответ силы безопасности применили огнестрельное оружие для разгона толпы и принялись за поиски сторонников Асада в этих районах.

Вооруженное восстание сторонников Асада стало серьезным вызовом для переходного президента Ахмеда аль-Шараа, пытающегося консолидировать контроль над страной после свержения режима Асада.

На прибрежных территориях Сирии, в частности в Латакии, сконцентрировано алавитское население, которое предыдущее правительство активно вербовало для работы в бюрократическом аппарате и службах безопасности. Новая власть пытается избавиться от этого "наследия", в том числе путем массовых увольнений.

Алавитские активисты говорят, что после падения Асада их громада подвергалась насилию и нападениям, особенно в сельской местности Хомса и Латакии.

По словам аналитиков, алавитская громада, традиционно поддерживавшая Асада, все больше выражает недовольство новой властью, что может привести к дальнейшим столкновениям в разных регионах Сирии.

"Алавиты не организованы или объединены. Но распространение недовольства и демонстраций против режима подбодрит ополченцев по всей Сирии, тех, кто выступает против [нового] режима, и тех, кто решается выступать от имени революции", – заявил руководитель Центра изучения Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис.

Глава SOHR Рами Абдуррахман заявил, что эти столкновения стали жесточайшими с момента падения режима Асада, и предупредил, что Сирия стоит на пороге нового витка насилия.

Кроме этого, в Латакии расположена российская авиабаза "Хмеймим", а в Тартусе – морская российская военная база.

Как сообщал OBOZ.UA, переходный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что проведение президентских выборов продлится от четырех до пяти лет. По его словам, сначала нужно будет построить и восстановить инфраструктуру, необходимую для этого.

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан Аль Шибани на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что революция в Сирии "произошла без посторонней помощи, только благодаря народу страны". Поэтому именно людям и решать, каким будут отношения с РФ, в том числе и по российским военным базам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!