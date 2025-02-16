'Используем метод кнута и пряника': глава МИД Сирии прокомментировал будущее российских военных баз в стране

Вопрос размещения российских военных баз в Сирии будет "решать сирийский народ". Новое правительство страны в этом вопросе только ожидает решения сирийцев.

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Об этом во время Мюнхенской конференции безопасности заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан Аль Шибани. Он подчеркнул: революция в Сирии "произошла без посторонней помощи, только благодаря народу страны". Потому именно людям и решать, каким будут отношения с РФ.

"Переформатирование отношений с Россией будет являться решением сирийского народа. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы примем меры после этого", – в частности, сказал министр.

В отношениях новой Сирии с РФ есть несколько проблемных вопросов. Прежде всего, Сирия требует от России возврата денег за указанные базы. Также сирийцы надеются на выдачу им бывшего президента Башара Асада, который, как известно, скрывается именно в РФ.

"Нам нужно, чтобы Россия вернула наши деньги, потому что это деньги сирийского народа. Если мы не будем требовать, чтобы они это сделали, то это также часть нашего соглашения с ними, если они хотят иметь какие-то отношения. Россияне хотят использовать порт? Ладно, шаг за шагом, используя метод кнута и пряника", – сказала член Подготовительного комитета сирийского диалога, директор Центра мировых религий университета Джорджа Мейсона, госпожа Хинд Кабават.

Как сообщал OBOZ.UA, новые Силы безопасности Сирии заблокировали конвой военных машин РФ, пытавшихся вывезти из порта Тартус зенитные ракеты в комплексы С-300 и С-400. Машинам пришлось развернуться и возвращаться назад.

Ранее министр обороны в новом правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра допустил сохранение военных баз РФ, однако намекнул, что условием может стать выдача упомянутого президента Асада. По его словам, новое возможное соглашение с Москвой должно соответствовать интересам Дамаска.

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