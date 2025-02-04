'Существует потребность в инфраструктуре': новый лидер Сирии сказал, когда в стране могут пройти выборы президента

Переходной президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил 3 февраля, что проведение президентских выборов займет от четырех до пяти лет. Он объяснил, что потребуется построить и восстановить инфраструктуру, необходимую для этого.

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Ахмед аль-Шараа впервые высказался о будущих выборах в стране, передает Reuters. Ранее он возглавил исламистскую повстанческую группировку, которая провела молниеносное наступление и свергла режим диктатора Башара Асада в начале декабря.

"Я оцениваю, что период до выборов составит от четырех до пяти лет, потому что нужна обширная инфраструктура, и эту инфраструктуру нужно восстановить, а на ее создание нужно время", – сказал Ахмед аль-Шараа.

Кроме того, сирийским властям необходимо собрать информацию о населении, чтобы обновить свои избирательные данные. "Без этого вопроса любые проведенные выборы будут поставлены под сомнение", – объяснил лидер Сирии.

Он заверил, что власти будут применять международные нормы в отношении переходного периода, включая то, как они регулируют должность переходного президента. На основе этих норм, сказал он, Сирия "в конечном итоге перейдет к выборному президентству и выборной власти".

Добавим: когда Ахмед аль-Шараа был объявлен главой страны, он также был уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период, а действие сирийской конституции было приостановлено.

Он пообещал начать политический переход, включая национальную конференцию для создания инклюзивного правительства. Ожидается формирование подготовительного комитета для проведения консультаций по всей Сирии.

"Затем он [комитет] пригласит тех, кто, по нашему мнению, представляет сирийский народ в целом", — сказал он.

На конференции будут обсуждаться "все важные проблемы в Сирии" и будет принято окончательное заявление, которое ляжет в основу "конституционной декларации". В декабре Ахмед аль-Шараа ожидал, что разработка новой конституции может занять до трех лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, СМИ заявили о переговорах между новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа и представителями Кремля. На них, в частности, от РФ потребовали выдачу экс-президента Башара Асада. Речь также шла о компенсации ущерба, реконструкции и восстановлении Сирии.

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