В Сирии самолеты обстреляли иранскую колонну грузовиков, пересекавших границу: появились подробности

В Сирии была обстреляна колонна иранских грузовиков при пересечении сирийско-иракской границы. Около 25 машин пересекли иракскую границу в направлении Сирии и следовали из Ирана.

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По предварительным данным, грузовики пересекли неофициальный пограничный пост, который контролируется иракскими бригадами "Хизбалла". Об этом сообщает издание Al Hadath.

Самолеты начали бомбардировку грузовиков, как только они пересекали иракскую границу. Речь идет о "неизвестных военных самолетах". Сначала авиация выпустила предупредительные ракеты и подождала, пока водители выйдут из машин, прежде чем бомбить грузовики.

В свою очередь корреспондент "Аль-Арабия" заявил, что обстрел автоколонны произошел на сирийской стороне границы с Ираком. А иракские СМИ сообщают, что вблизи города Аль-Каим в иракской провинции Анбар прозвучали взрывы.

Источник в силовых структурах сообщил, что звуки взрывов были вызваны обстрелом пограничной полосы между Аль-Каимом и сирийским городом Аль-Букамаль, добавив, что ракеты были нацелены на танки или штабы в этом районе.

Напомним, в ночь на воскресенье в Иране в городе Исфахан беспилотники атаковали завод иранского минобороны по производстве боеприпасов. Тогда же в Иране произошел мощный пожар на нефтяном предприятии и взрывы на других военных объектах.

Тегеран заявил, что один дрон якобы был сбила ПВО, а два других попали в ловушки и взорвались. Власти страны пригрозили Израилю местью. По данным иранских СМИ, Израиль начал "спецоперацию" против Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака беспилотников на завод по производству оружия в Иране имела "феноменальный успех". Тем временем Тегеран утверждает о якобы незначительных повреждениях.