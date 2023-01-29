В Иране вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. Видео

В ночь с 28 на 29 января Иран оказался под атакой беспилотников, в нескольких местах прогремели взрывы. Тем временем в промышленном районе Шахид Салими вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии.

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Об этом сообщает IRIB news agency (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Этот объект расположен в городе Азаршахр в провинции Восточный Азербайджан.

Известно, что завод занимался переработкой машинного масла.

В небо поднялся огромный столб пламени, несколько резервуаров с нефтью вспыхнули из-за высокой температуры. Кроме того, в огне, вспыхнувшем из-за взрыва раскаленного масла, также сгорела одна из пожарных машин.

На них на место происшествия прибыли чрезвычайники, которые пытались локализовать пожар, чтобы огонь не распространился на другие части предприятия.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране в ночь на воскресенье прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфахан.

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