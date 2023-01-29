'Успех феноменальный': появились новые данные о взрывах на военном заводе Ирана

Атака беспилотников на завод по производству оружия в Иране имела "феноменальный успех". Тем временем Тегеран утверждает о якобы незначительных повреждениях.

Видео дня

Об этом пишет Jerusalem Post, ссылаясь на источники в западной разведке.

По данным издания, на объекте в Исфахане, разрабатывающем передовое оружие, произошло четыре взрыва.

Нанесенный ими ущерб выходит далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.

Израиль отрицает свою причастность к инциденту, но большинство западных разведок и иранских источников приписывают Моссаду (политическая разведка Израиля) столь же успешные атаки на два иранских ядерных объекта в Нетензе в июле 2020 года и в апреле 2021 года, ядерный объект в Кередже в июне 2021 года и уничтожение около 120 иранских беспилотников в феврале 2022 года, пишет Jerusalem Post.

В мире, помимо Моссада, есть еще несколько организаций, которые имеют передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции в Исфахане.

В каждом из таких инцидентов Иран сначала утверждал, что атаки якобы не увенчались успехом, и признавал масштабы ущерба только тогда, когда спутниковые фото или другие доказательства попадали в открытый доступ.

До сих пор неясно, связано ли поврежденное передовое оружие только с обычными средствами ведения войны или оно может иметь отношение к ядерным, таким как некоторые баллистические ракеты или взрывчатые вещества, пишет издание.

Исфахан время от времени использовался для решения различных ядерных и неядерных военных вопросов. Иран даже в какой-то момент сообщил МАГАТЭ, что часть ядерной деятельности, проводившейся на ядерном объекте Кередже до июня 2021 года, была перенесена в Исфахан, говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье в Иране в городе Исфахан беспилотники атаковали завод иранского минобороны по производстве боеприпасов. Тогда же в Иране произошел мощный пожар на нефтяном предприятии и взрывы на других военных объектах.

Тегеран заявил, что один дрон якобы был сбила ПВО, а два других попали в ловушки и взорвались. Власти страны пригрозили Израилю местью. По данным иранских СМИ, Израиль начал "спецоперацию" против Ирана.