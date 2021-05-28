В Ryanair назвали похищением ситуацию с их самолетом и Протасевичем

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что ситуация с посадкой их самолета в Минске 23 мая и последующий захват нескольких пассажиров, является похищением. В тот день, как известно, был арестован журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в его распоряжении оказалось письмо, который авиакомпания отправила Департаменту авиации Беларуси.

В нем О'Лири также называет этот инцидент "незаконным действием, которое стоит осудить". Судя по тексту, глава Ryanair требовал, чтобы Беларусь назвала имена "трех пассажиров, работающих на КГБ".

Стоит отметить, что в минувшее воскресенье Ryanair Holdings PLC отвергла версию Беларуси о перенаправлении одного из ее самолетов, гневно осудив принудительную посадку борта в частном письме. В нем белорусское правительство призвали идентифицировать трех пассажиров, которых, по ее мнению, компания подозревает в работе на службы безопасности.

"Письмо, о котором ранее не сообщалось, было отправлено в начале этой недели исполнительным директором Ryanair Майкл О'Лири директору белорусского департамента авиации. Господин О'Лири описал этот инцидент как" умышленное и незаконное" похищение", – передает The Wall Street Journal.

Напомним: начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис заявил, что самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту посадили в Минске после сообщения о "минировании" по согласованию с руководством компании. В итоге белорусские силовики задержали журналиста и его девушку.

Со своей стороны пассажиры рейса Афины – Вильнюс, на котором летел основатель NEXTA, не верят в сообщения о "заминировании". Они назвали постановкой ситуацию с вынужденным приземлением лайнера, поскольку бомбу там так и не нашли, зато задержали блогера-оппозиционера.

Позже департамент по авиации Минтранса Беларуси опубликовал письмо с угрозами, которым якобы объясняется решение посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

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