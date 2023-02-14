В Румынии произошло новое землетрясение у эпицентра толчков накануне: на этот раз почувствовали и в Бухаресте

В Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение у эпицентра толчков накануне. В этот раз подземные толчки почувствовали и в Бухаресте.

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Об этом сообщает Observator News. По данным Средиземноморского сейсмического центра, землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло в 15:16 к северу от Тыргу-Жиу.

Позже стало известно, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Горже на глубине 40 км. Толчки ощущались в Бухаресте и в нескольких округах страны.

Примечательно, что это землетрясение произошло менее чем через 24 часа после другого землетрясения магнитудой 5,2 в том же регионе. Его эпицентр располагался на глубине 15 км, в 14 км к северо-западу от города Тиргу-Жиу, где проживает около 100 тыс. человек, и в 73 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин.

По состоянию на вечер 13 февраля сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тыс. человек: 31 643 и 5714 соответственно. Число пострадавших измеряется десятками тысяч.

14 февраля стало известно, что в Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Среди дождавшихся чудесного спасения – женщина, выжившая с младенцем под завалами, известны также несколько случаев спасения маленьких детишек.

Также полосы мировых СМИ облетела трогательная история о псе, который в Турции помог спасти из-под завалов пятерых человек. Удивительное животное не прекращало поиски даже тогда, когда изранило лапы.

А вот некоторые люди показали себя значительно хуже животных. В Турции мародеры грабят поврежденные в результате землетрясения здания, власти отчитываются о десятках задержанных воров.