Великан из фильма Феллини и драка с Брюсом Ли: интересные факты про баскетбол в день рождения игры

21 декабря баскетболу исполняется 130 лет. Принято считать, что именно в этот день в 1891 году преподаватель американского колледжа Молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде Джеймс Нейсмит закрепил на перилах балконов две корзины для персиков, разделил студентов на две команды и выдал им самодельный мяч, который нужно было забросить в корзину.

С тех пор баскетбол претерпел множество изменений, установил массу рекордов и подарил миру тысячи звезд паркета. OBOZREVATEL собрал интересные факты про эту динамичную и захватывающую игру.

1. Рекорд по очкам. Начать пожалуй стоит с одного из самых удивительных фактов в истории баскетбола – сотке Уилта Чемберлена. 2 марта 1962 года в первый и последний раз на профессиональном уровне игрок набрал 100 очков за матч.

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Звезда "Филадельфия Уорриорз" Чемберлен в поединке против "Нью-Йорк Никс" на "Хершипарк-арена" в Пенсильвании реализовал 36 из 63 бросков с игры и выполнил 28 из 32 штрафных броска.

Хотя существует также задокументированная история о 13-летнем шведском мальчике Матсе Вермелине, который забросил все 272 очка в матче на юношеском турнире в Стокгольме в 1974 году. А его команда выиграла со счетом 272:0.

2. Зрительский рекорд. Большие фанаты баскетбола живут в Греции, ведь именно там был установлен рекорд посещаемости одного матча. 4 апреля 1968 года на финальный поединок Кубка обладателей кубков ФИБА на Олимпийском стадионе в Афинах между местным АЕКом и пражской "Славией" пришло 80 000 зрителей. Конечно же, при такой поддержке победили греки – 89:82.

В Америке рекордные 62 046 человек собралось на трибунах в Атланте, когда "Хоукс" 27 марта 1998 года принимали в Джорджии "Чикаго Буллз" и проиграли будущему чемпиону того сезона во главе с Майклом Джорданом 74:89.

3. Самый высокий баскетболист в истории. Тут до сих пор ведутся ожесточенные споры. Большинство англоязычных источников и статистических сайтов самым высоким баскетболистом в истории называют Сулеймана Али Нашнуша из Ливии. Его рост был 245 см.

На профессиональном уровне великан играл крайне мало, но в 1962 году выступил за сборную своей страны в отборе на чемпионат мира-1962. Позже Нашнуш даже снялся в эпизодической роли в фильме "Сатирикон" легендарного Федерико Феллини.

А вот на просторах рунета гуляет информация, что Сулейману якобы неправильно измерили рост, и в 1962 году появились документы, в которых значилось всего 230 сантиметров. А самым высоким называют советского баскетболиста Александра Сизоненко, у которого как раз таки было 245 см.

В 1988 году Сизоненко, который начинал в ленинградском "Спартаке, также снялся в кино, исполнив роль великана в фильме "Храбрый портняжка". А карьеру баскетболиста пришлось завершить из-за травмы и проблем со здоровьем.

4. Главный "малыш" баскетбола. Официально самым низким баскетболистом в мире считается Тайрон Кертис "Магси" Богз с ростом всего 160 см. Защитника по прозвищу "Грабитель" выбрали на драфте НБА в 1987 году под 12-м номером "Вашингтон Буллетс". Но прославился Богз в составе "Шарлотт Хорнетс", где блистал с 1988 по 1997 год.

В 1986 году в составе сборной США Магси Богз стал самым низкорослым чемпионом мира. Богз входит в топ-25 лучших ассистентов всех времен НБА. Магси также был очень хорош в перехватах. И снялся вместе с Майклом Джорданом в "Космическом джеме".

5. Самый возрастной баскетболист. Самым опытным профессиональным баскетболистом считается Абдулмухсан Халиф аль-Муваллад из Саудовской Аравии. Его карьера началась в 1979 году. И на протяжении 36 лет баскетболист выступал у себя на родине. Последний матч он провел в 51 год и 335 дней в мае 2015 года. Так долго сохранять форму Абдулмухсану помогала постоянная работа над собой, правильный режим сна и отсутствие вредных привычек.

Самым возрастным игроком НБА является чемпион лиги в составе "Сан-Антонио Сперс" Кевин Уиллис. Он сначала завершил карьеру в 42 года, но затем вернулся. Отыграв пять встреч в сезоне-2006/07, Уиллис стал главным "старичком" НБА, который отбегал более одной игры в чемпионате.

6. Самый прыгучий. Считается, что тут пальма первенства в самом высоком вертикальном прыжке принадлежит сразу нескольким людям, взлетавшим над полом на 121,92 см. Это, конечно же, один из величайших баскетболистов в истории, пятикратный чемпион Майкл Джордан. Далее также американец Даррел Гриффит, выступавший в 80-х за "Юта Джаз".

И третий прыгун – совсем еще юный Кеон Джонсон, которому в марте исполнилось 19 лет. На драфте-2021 его выбрали "Нью-Йорк Никс" и тут же обменяли в "Лос-Анджелес Клипперс".

7. Самые денежные. На данный момент самая большая зарплата у звезды "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри, который за текущий сезон в НБА получит 45,8 млн долларов. Тогда как самый дорогой контракт в истории у новоиспеченного чемпиона заокеанской лиги Янниса Адетокунбо, который за ближайшие пять лет заработает 228 млн долларов.

Но самым высокооплачиваемым уже семь лет подряд является Леброн Джеймс из "Лейкерс". По данным Forbes, за прошлый сезон он заработал рекордные для игрока НБА 95,4 млн долларов, но большую часть прибыли получил от рекламы и других проектов.

8. Самый дальний бросок. 7 февраля 1985 года американец Брюс Моррис бабахнул с расстояния 28,17 метра и совершил самый дальний бросок с игры с попаданием в корзину. Это произошло в Хантингтоне, Западная Виргиния, в поединке Маршаллского университета, за который выступал Брюс, и Аппалачского (92:83).

9. Самый длинный матч. В январе 2006 года в США в рамках NCAA студенческие команды "Дюк" и "Северная Каролина" провели баскетбольный матч, длившийся два с половиной дня. Они начали в субботу в 8 утра и закончили в понедельник в 6 часов вечера, проведя на площадке 58 часов. И установили мировой рекорд в номинации "самая длинная беспрерывная игра".

"Дюк" победил со счетом 3 688:3 444. А 60 000 долларов, собранные организаторами матча, были переданы детям, имеющим опасные для жизни заболевания.

10. Самая большая разница в счете. Если брать международные матчи, то самый оглушительный разгром произошел в поединке сборных Ирака и Северного Йемена в 1982 году на в Нью-Дели на Азиатских играх – 251:33. То есть преимущество иракцев составило 218 очков! И в среднем они набирали по 6,2 очка за минуту!

В НБА 17 декабря 1991 года "Кливленд Кавальерс" разбили "Майями Хит" со счетом 148:80 и установили рекорд лиги. Преимущество победителя составило 68 очков. При этом никто из игроков "Кавз" не набрал и 20 очков, зато сразу восемь баскетболистов добрались до 10 баллов. Командная победа.

11. Самая большая баскетбольная арена. Филиппинская арена в Булакане является самой большой крытой ареной в мире и предназначена в том числе и для баскетбола. Ее строительство началось в августе 2011 года и завершилось в мае 2014-го. Вместимость арены – 55 000 человек.

Концепция дизайна филиппинской арены вдохновлена деревом нарры, материнским деревом филиппинцев. Чаша для сидения на арене является односторонней и разделена на две части – верхнюю и нижнюю.

12. Самые старые и невезучие. Сейчас трудно однозначно сказать, какой клуб из ныне существующих, самый старый в мире. Но, например, греческий "Панатинаикос", основанный в 1919 году, один из самых древних в Европе. За это время он 39 раз выиграл чемпионат и шесть раз побеждал в самом престижном клубном турнире Европы – Евролиге.

А вот самый старый клуб НБА "Сакраменто Кингз", за который играет украинских центровой Алексей Лэнь, впору считать самым невезучим в Америке. Команда была основана в 1923 году и называлась "Рочестер Сигрэмс". Чемпионом НБА стала лишь однажды, в 1951 году под именем "Рочестер Роялз". И с тех пор, на протяжении 70 лет, только мечтает о трофее.

13. Голливуд и "Оскар". В Америке звезды в НБА вовсю снимаются в кино. Тут тебе и "Космические Джемы" Майкла Джордана и Леброна Джеймса, и богатейшая фильмография Шакила О'Нила с его "Джином". А Карим Абдул-Джаббар в фильме "Игра смерти" дрался с самим Брюсом Ли. Но всем им было далеко до "Оскара".

А вот легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант в 2018 году получил "Оскар" за "Лучший анимационный короткометражный фильм" под названием "Дорогой баскетбол". Он выступил его сценаристом и исполнительным продюсером. А в основу короткометражки легло стихотворение Брайанта. "Это лучше, чем выиграть чемпионат НБА! Это безумие", – признавался Коби.

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