Государство-террорист Россия не упустила возможность попытаться обвинить Украину в причастности к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Радфеда Сергей Цеков заявил, что Киев неоднократно негативно высказывался относительно этого политика, поэтому в деле якобы может быть "украинский след".

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Цеков сделал вброс о вероятной причастности спецслужб Украины.

"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался относительно Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту в Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", – сказал Цеков.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили "покушение" во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. У политика ранено ухо, но чувствует он себя хорошо.

Стрелец, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Впоследствии также появилась информация, что один гражданский погиб еще один человек ранен.

Впоследствии в США установили личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрельцем оказался местный житель Томас Мэтью Крукс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В США расследуют, как нападающий, вооруженный винтовкой типа AR, смог подойти достаточно близко, чтобы выстрелить и ранить бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Это стало колоссальным провалом одной из основных обязанностей Секретной службы.

– Через несколько часов после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа пользователи соцсетей успели создать десятки мемов. Политика, которого ранили в ухо, сравнили с художником Ван Гогом, рэпером 50 cent и даже героем фильма "Матрица" Нео.

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