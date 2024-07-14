'Не попал, ублюдок!' Трамп после покушения превратился в героя мемов, его сравнивают с Нео и Ван Гогом

Спустя несколько часов после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа пользователи соцсетей успели создать десятки мемов. Политика, которого ранили в ухо, сравнили с художником Ван Гогом, рэпером 50 cent и даже героем фильма "Матрица" Нео.

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Также фото окровавленного Трампа предложили поместить на обложку журнала Time. Своеобразным творчеством поделились пользователи соцсетей.

Трампа "поместили" на обложку альбома Get Rich or Die Tryin’ (Стань богатым или умри, пытаясь) американского рэпера Кёртиса Джеймс Джексона, более известного как 50 cent. Примечательно, что на музыканта также было совершено покушение, но он выжил.

Кроме того, в сети обратили внимание, что несмотря на относительно небольшое расстояние между киллером и политиком, Трампу чудом удалось избежать смертельного ранения. Поэтому его начали сравнивать с главным героем фильма "Матрица" Нео, который обладал умением уворачиваться от пуль.

Не остался в стороне и характер ранения Трампа. Из-за того, что пуля попала ему в ухо, политика сразу же сравнили с Ван Гогом, который в припадке сумасшествия отрезал себе часть уха.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс.Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональда Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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