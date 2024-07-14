В США расследуют, как Крукс смог приблизиться к Трампу с оружием на менее чем 150 метров

Секретная служба США расследует, как нападающий, вооруженный винтовкой типа AR, смог подойти достаточно близко, чтобы выстрелить и ранить бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Это стало колоссальным провалом одной из основных обязанностей ведомства.

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О расследовании сообщило издание AP. Анализ более десятка видео, фотографий и спутниковых снимков, проведенный журналистами, показывает, что стрелок смог подобраться менее чем на 150 метров до сцены, где выступал бывший президент – расстояние, с которого хороший стрелок мог попасть в мишень в человеческий рост.

Отмечается, что нападающий стоял на крыше производственного завода к северу от территории фермерского шоу "Батлер". Как пишет агентство, стрелок, убитый сотрудниками Секретной службы, произвел несколько выстрелов по сцене из "возвышенной позиции за пределами места проведения митинга".

Секретная служба не присутствовала на вечерней пресс-конференции, где представители ФБР и полиции штата Пенсильвания информировали журналистов о ходе расследования стрельбы. Специальный агент ФБР Кевин Роек назвал "странным" тот факт, что нападающий успел выстрелить перед тем, как был убит. Ведь, как рассказали журналистам, два представителя правоохранительных органов, на митинге присутствовали члены контрснайперской и штурмовой групп Секретной службы.

Речь идет о хорошо вооруженной контрштурмовой группе с кодовым названием "Ястребиный глаз", отвечающей за устранение угроз. Кроме того, контрснайперская команда, известная под кодовым названием Геркулес, использует бинокли дальнего радиуса действия и оснащена снайперскими винтовками для устранения угроз на больших расстояниях.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что его ведомство и Секретная служба работают с правоохранительными органами по расследованию стрельбы.

Американцы требуют расследования инцидента. В частности, республиканец от штата Кентукки и глава Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что политическое насилие во всех формах является неамериканским и неприемлемым.

"Есть много вопросов, и американцы требуют ответов", – сказал он.

Конгрессмен Ричи Торрес, демократ от штата Нью-Йорк, призвал расследовать "сбои в системе безопасности" на митинге и учиться на ошибках во избежание их повторения. Особенно когда это может иметь последствия для нации.

ФБР заявило, что возглавит расследование стрельбы, сотрудничая с Секретной службой и местными и государственными правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили "покушение" во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. У политика ранено ухо, но он чувствует себя хорошо. Стрельца ликвидировали с поличным.

– В США установили личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался местный житель Томас Мэтью Крукс.

– Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился в 135 метрах от политика и ранил его в ухо.

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