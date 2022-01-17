В России допустили размещение своего ядерного оружия у американского побережья – NYT

Российская Федерация намекает на способность разместить свое ядерное вооружение возле побережья Соединенных Штатов. А это рискует вылиться в противостояние вроде того, которое произошло между Советским Союзом и Америкой осенью 1962-го из-за тайного размещения СССР ядерных ракет на Кубе.

На это обращает внимание The New York Times. Издание отмечает: подобные намеки усматривались в высказываниях представителей Кремля и самого главы РФ, хотя и не были четко сформулированы.

"О том, что ядерное оружие могут перекинуть в места – возможно, неподалеку побережья США – и это сократит запас времени после запуска ракет до пяти минут. Это потенциально может повлечь за собой противостояние, похожее на Карибский кризис 1962 года", – говорится в материале.

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Журналисты напомнили переговоры между американской и российской сторонами в Женеве в прошлый понедельник. Находясь там, один из высокопоставленных дипломатов заявил о готовности Москвы разместить "неопределенные" системы вооружения в "неопределенных" местах.

Такие угрозы, отмечается в статье, вполне созвучны с данными, которые получила американская разведка. Согласно им, Кремль может рассматривать некоторые новые местности для базирования российского ядерного оружия. К тому же, это может быть как тактическое вооружение, так и мощный арсенал гиперзвуковых ракет.

Также журналисты подчеркнули, что в ноябре прошлого года и сам глава страны-агрессора Владимир Путин предупреждал о возможности РФ разместить гиперзвуковые ракеты на субмаринах неподалеку от Вашингтона.

Российский лидер не раз повторял, якобы Штаты способны с "территории Украины нанести быстрый ядерный удар по Москве". И именно поэтому Россия, убеждал он, стремится иметь возможность сделать то же самое".

Напомним: в конце 2021 года лидеры пяти государств – США, Британии, Франции, Китая и России – обнародовали совместное заявление по предотвращению ядерной войны между странами, обладающими таким вооружением. В документе отмечалось, что стороны должны снизить стратегические риски для предотвращения гонки вооружений.

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