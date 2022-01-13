В РФ допустили размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом

Заместитель министра внутренних дел РФ Сергей Рябков не исключил размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом. По его словам, "все зависит от действий американских коллег".

Об этом Рябков заявил в интервью телеканалу RTVi. Он отметил, что не хочет ничего ни подтверждать, ни исключать.

"Президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело совсем пойдет в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас", – сказал замглавы МИД РФ.

При этом он заверил, что российские власти не хотят таких последствий, поэтому дипломаты должны договориться.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Женеве прошел первый раунд переговоров США и России об ультиматумах, касающихся нерасширения НАТО и "стратегической стабильности", которые Кремль выдвинул на фоне концентрации войск у границ Украины.

Зарубежные издания разошлись в оценке саммита – одни посчитали его гарантией того, что РФ не станет развязывать новую войну, другие же отметили слабую реакцию Запада на угрозы и шантаж российского руководства.

Также "гарантии безопасности", которых требует Россия от США и Североатлантического Альянса высмеяли едкой карикатурой. Причем отмечается, что соответствующие переговоры сторон становятся все менее вежливыми.