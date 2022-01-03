Лидеры пяти государств обнародовали совместное заявление о предотвращении ядерной войны
Лидеры Китая, России, США, Франции и Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии объявили своей первоочередной ответственностью недопущение войны между странами, владеющими ядерным оружием. Они призвали к снижению стратегических рисков, чтобы предотвратить гонку вооружений.
Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого вечером 3 января опубликовала пресс-служба Белого дома. Также она появилась и на сайте Кремля.
"Мы утверждаем, что в ядерной войне нельзя выиграть и вести ее нельзя. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Необходимо предотвратить дальнейшее его распространение", – подчеркивается в сообщении.
Лидеры пяти стран указали на важность противодействия ядерным угрозам. А также "сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений", обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.
Отмечается, что США, КНР, РФ, Франция и Британия с Северной Ирландией все еще привержены своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В том числе прописанному в статье VI: "добросовестно вести переговоры об эффективных мерах, касающихся прекращения гонки ядерных вооружений в ближайшее время и ядерного разоружения, а также о договоре по всеобщему и полному разоружению под строгим и эффективным международным контролем".
"Каждый из нас намерен поддерживать и укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного использования ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о ненацеливании, подтверждая, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство", – говорится в заявлении, под которой подписался и Кремль.
В конце указывается, что страны подчеркивают свое желание работать со всеми государствами для создания условий безопасности. Такие должны быть более благоприятными для прогресса в области разоружения "с конечной целью создания мира без ядерного оружия с неизменной безопасностью для всех".
Также лидеры пяти государств намерены продолжать поиск двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избежать военной конфронтации, укрепить стабильность и предсказуемость, взаимопонимание и доверие. А вместе с тем предотвратить гонку вооружений, "которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу все".
"Мы полны решимости продолжать конструктивный диалог при взаимном уважении и признании интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – подытожили в заявлении.
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