В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Тихом океане в районе оккупированных Россией Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Подземный толчок произошел во вторник в 18:45 по камчатскому времени (08:45 по Киеву).

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О землетрясении заявили в камчатском филиале геофизической службы российской академии наук. Отмечается, что оно произошло на глубине 42 км.

Очаг землетрясения находился в 189 км от Северо-Курильска (входит в Сахалинскую область РФ).

Напомним, 6 февраля мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию. В Турции по состоянию на утро известно о более 3,3 тыс. погибших, еще около 16 тыс. ранены.

В Сирии заявили о 1400 жертвах и более 3 тыс. пострадавших.

Как писал OBOZREVATEL, новые землетрясения произошли в США, Аргентине, Мексике, Чили, на Тайване и Аляске. О пострадавших в этих регионах не сообщалось.