В Турции продолжается разбор завалов после мощного землетрясения: количество жертв возросло до 2921. Фото и видео

Спасатели в Турции и Сирии всю ночь и при минусовых температурах продолжали разбирать завалы, в поисках выживших после мощного землетрясения и повторных толчков 6 февраля. Они одно за другим обрушили тысячи зданий и унесли жизни более 4300 человек, породив призрак новой гуманитарной катастрофы в регионе мира, и так раздираемом войной, кризисом с беженцами и экономическими проблемами.

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По данным Геологической службы США, первоначальное землетрясение магнитудой 7,8 в Турции произошло в 04:17 по местному времени в понедельник, ощущалось на Кипре, в Египте, Израиле и Ливане. После страну постигли еще сотни афтершоков, в том числе необычайно сильный толчок силой 7,5 балла. OBOZREVATEL собрал все, что на данный момент известно о серии землетрясений, которая стала для региона самой смертоносной за более чем 20 последних лет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Количество жертв постоянно растет

По словам главы турецкой службы по чрезвычайным ситуациям Турции Юнуса Сезера, в стране погиб по меньшей мере 2921 человек и более 15 800 получили ранения.

В соседней Сирии погиб по меньшей мере 1451 человек. Сирийское госинформагентство SANA уточнило, что 711 жертв катастрофа унесла за собой на подконтрольных правительству территориях, в основном в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус.

Группа "Белые каски", известная как Гражданская оборона Сирии, сообщила о 740 погибших в районах, контролируемых оппозицией. Напомним, что большая часть северо-западной Сирии, которая граничит с Турцией, контролируется антиправительственными силами в условиях кровопролитной гражданской войны, начавшейся в 2011 году.

Сильнейшее землетрясение за десятилетия

Геологическая служба США (USGS) отметила, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находился в 23 километрах к востоку от Нурдаги – в турецкой провинции Газиантеп на глубине 24,1 километра.

В течение дня произошла целая серия подземных толчков. Самый крупный – силой 7,5 балла по шкале Рихтера – в Турции примерно через девять часов после первого землетрясения. Этот афтершок случился примерно в 95 километрах к северу от первоначального.

Специалисты признали, что землетрясение 6 февраля считается самым сильным в Турции с 1939 года, когда землетрясение такой же силы унесло жизни 30 000 человек. Подобные толчки случаются редко, в среднем менее пяти раз в год в любой точке мира. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7 и выше, но то, которое постигло страну и также сильно затронуло соседнюю Сирию, стало самым мощным.

Поиск выживших и сложности спасательной операции

На многочисленных видео с места происшествия в разных регионах Турции видно ряды разрушенных зданий, в том числе с квартирами, которые подверглись воздействию стихии. Дома складывались пластами на глазах у людей, которые толпились рядом с ними на морозе, ожидая помощи.

Турецкие города, которые не пострадали, и многие страны направили спасателей на помощь пострадавшему региону, где предпринимаются колоссальные усилия по поиску и освобождению мирных жителей, оказавшихся в ловушке. При этом холодная и влажная погода перемещается по стране, что еще больше затрудняет решение проблемы.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) запросило международную помощь через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, а также гуманитарную программу Европейского Союза.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задействовала свою сеть бригад скорой медицинской помощи в двух странах для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. НАТО, ЕС и десятки других стран тоже предложили помощь.

"Я передаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое ощущалось во многих частях нашей страны. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации властей", – написал президент Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

В связи с землетрясением он объявил в стране общенациональный траур на семь дней. Турецкий флаг будет приспущен до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех национальных и зарубежных представительствах.

В понедельник утром, когда мировые лидеры проснулись от новостей о смертельном землетрясении, Турции начали поступать сообщения с соболезнованиями и поддержкой. Многие связались с Эрдоганом и другими турецкими официальными лицами, чтобы сообщить, что они готовы предоставить любую необходимую помощь. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский. Информация об украинцах среди пострадавших пока не поступала.

Ситуация в Сирии также катастрофическая

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более четырех миллионов человек полагаются на гуманитарную помощь в регионе на северо-западе Сирии, где произошло смертоносное землетрясение.

Большую часть этих людей составляют женщины и дети. Наряду с разрушениями в результате землетрясения сирийские общины борются с продолжающейся вспышкой холеры на фоне суровой зимы с проливным дождем и снегом.

Очевидцы на северо-западе Сирии сообщают, что условия там после землетрясения "ужасающие", в результате чего "целые семьи погибли", а "выжившие спят на улицах на морозе".

Организация по оказанию медицинской помощи SAMS, работающая в Сирии и соседних странах, отметила, что их усилия по оказанию поддержки будут затруднены из-за повреждения больниц.

По данным Главного управления древностей и музеев Сирии (DGAM), землетрясение повредило несколько археологических памятников в стране, в том числе мечеть Имама Исмаила и замок Шмемиса в провинции Хама, а также цитадель Алеппо 13 века и артефакты в местном Национальном музее.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предсказал мощное землетрясение в Турции 6 февраля. Он поделился тревожными данными за три дня до трагедии.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра Хусейна Арнуса – Насуб Арнус. Также жертвами катаклизма стали 11 ее детей и внуков.

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