В Нью-Йорке произошло землетрясение, зафиксированы толчки силой в 3,8 балла

Утром 6 февраля подземные толчки, срезонировавшие с главной мировой повесткой, достигли и американского континента. Сейсмографы США зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 в западной части Нью-Йорка.

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Об этом сообщило издание The Hill. На телевизионную станцию WIVB-TV стали поступать сообщения сразу из нескольких округов: Лакаванна, Кенмор, Буффало, Амхерст, Гамбург и Вест-Сенека.

"Согласно первоначальным сообщениям, подтвержденное землетрясение ощущалось на севере, вплоть до Ниагарского водопада, и на юге, до Орчард-парка. Сам я ощутил такой сильный толчок, что подумал, что в мой дом в Буффало врезалась машина. Я вскочил с кровати", – поделился впечатлением глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонкарц.

Отмечается, что никаких сведений о жертвах или разрушениях в муниципалитет Нью-Йорка не поступало. Единственным последствием землетрясения стало обрушение дымохода в частной зоне в северной части города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено большое количество зданий, а также вспыхнули пожары на газопроводе. По состоянию на 19:00 понедельника, 6 февраля, по меньшей мере 1651 человек погибл и 11 119 пострадали.

Сразу несколько турецких городов превратились в руины, а улицы Газиантепа после землетрясения покрылись трещинами. Соответствующее видео появилось в соцсети.

Также стихийное бедствие перенеслось и в Сирию. Несколько исторических древних зданий получили серьезные повреждения, но хуже всего, что не обошлось без жертв.