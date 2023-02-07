Планета взбунтовалась: новые землетрясения зафиксированы на Тайване, Аляске, Турции и Аргентине. Карта

В понедельник, 6 февраля, в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Однако на этом все не закончилось. Новые землетрясения зафиксированы на Тайване, Аляске и Аргентине. Похоже, планета взбунтовалась не на шутку.

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Соответствующую информацию приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. В основном магнитуда подземных толчков по всему миру колебалась в пределах 4-5 баллов (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, на Тайване было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.1 балла, в Аргентине – возле вулкана Аракан – 4.2 балла, на Аляске - в заливе Куку – 3.2 балла.

Кроме того, несколько толчков свыше 4 баллов были зафиксированы в Чили у горной системы Анды.

Множество подземных толчков ощутили жители Мексики. Землетрясения там были свыше 4 баллов.

Толчки более 4 баллов были зафиксированы и в Тихом Океане, в районе острова Фиджи.

В Турции к вечеру случилось еще одно землетрясение. Оно было зафиксировано в провинции Кахраманмараш магнитудой 5 баллов.

Отметим, в Турции жертвами землетрясения стали более 1700 человек, более 12 тысяч ранены. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах – Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе (расположен около границы с Сирией), Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. В стране разрушены тысячи зданий.

Как писал OBOZREVATEL, возле села Топбогазы Кириханского района Хатая в результате землетрясения произошел взрыв и пожары на газопроводе. О пострадавших там информации нет.

В провинции Диярбакыр за несколько секунд обрушился восьмиэтажный дом, а в районе Чукурова провинции Адана – 11-этажка.

Землетрясение было такой силы, что его даже не выдержала крепость Газиантепа, построенная во II веке римлянами. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но теперь он разрушен.

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