В Приднестровье заявили о предотвращении теракта: якобы хотели устроить с помощью БПЛА. Фото

В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике заявили об якобы предотвращении теракта. Его якобы хотели устроить с помощью Беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Нейтрализовали дрон ночью якобы на телерадиоцентре Маяк. Об этом сообщает российское пропагандистское издание MK.RU.

"Неизвестные намеревались взорвать здание, в котором находится охлаждающая система для трансформаторов", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, дрон якобы был напичкан 2 килограммами пластида и емкостью с зажигательной смесью. Российские пропагандисты утверждают, что его планировали привести в действие с помощью радиосигнала.

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Тем временем Telegram-канал "360tv" опубликовал якобы первые кадры с места событий.

Напомним, российские пропагандистские медиа и власти самопровозглашенной ПМР сообщили, что "Министерство госбезопасности" в Тирасполе обстреляли из гранатометов. На фото, опубликованных в соцсетях, видны тубусы от гранатомета и последствия обстрела.

Разведка Украины заявила, что взрывы в Приднестровье являются провокацией, которую организовала ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений. А в Генштабе ВСУ считают, что РФ хочет привлечь боевиков из непризнанного региона к войне. Президент Молдовы Майя Санду ответственность за атаки возложила на силы внутри региона, неконтролируемого конституционными властями.

26 апреля в Приднестровье заявили о двух взрывах в поселке Маяк, а 27 апреля стрельба произошла снова – на этот раз возле села Колбасна, где базируются крупные артиллерийские склады. Так называемые власти Приднестровья заявили, что над населенным пунктом были замечены несколько дронов, которые якобы были запущены с территории Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ намерена "раскачать" ситуацию в Приднестровье. По словам чиновника, власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой ПМР на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычно огромные пробки.