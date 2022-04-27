В Приднестровье сообщили о стрельбе у складов в районе села Колбасна

Возле села Колбасна, расположенного на территории непризнанного Приднестровья, произошла стрельба. Там находятся базируются крупные артиллерийские склады.

Об этом сообщает издание Newsmaker. Этот населенный пункт находится прямо на украинско-молдавской границе.

"В Telegram-каналах сообщили, что есть информация о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. По их данным, жертв нет. Подробности пока неизвестны, доступных подтверждений этих сведения тоже пока нет", – сказано в сообщении.

Глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков позже заявил, что сейчас ситуация в населенном пункте спокойная. "Был единичный выстрел на территории Украины. Сейчас там ничего не происходит", – добавил он.

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Отметим, в селе Колбасна находится крупный склад советских боеприпасов. Основную часть снарядов туда завезли после вывода войск СССР из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран Европы.

Накануне кремлевские пропагандисты начали активно распространять информацию о том, что Украины якобы планирует получить доступ к складу из-за недостатка своего вооружения. В то же время предполагается, что около 57% припасов просрочены – их нельзя использовать или даже перевозить.

Российские пропагандистские медиа и власти самопровозглашенной ПМР сообщили, что "Министерство госбезопасности" в Тирасполе обстреляли из гранатометов. На фото, опубликованных в соцсетях, видны тубусы от гранатомета и последствия обстрела.

Украинская разведка заявила, что взрывы в Приднестровье являются провокацией, которую организовала ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений. А в Генеральном штабе ВСУ считают, что РФ хочет привлечь боевиков из непризнанного региона к войне против Украины.

26 апреля в Приднестровье заявили о двух взрывах в поселке Маяк. Из строя были выведены две антенны, ретранслировавшие российское радио. Так называемый глава "ПМР" объявил о введении в регионе красного уровня террористической опасности.

Президент Молдовы Майя Санду ответственность за атаки возложила на силы внутри региона, не контролируемого конституционными властями. Политик отметила, что эти силы настроены на втягивание Приднестровья в войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ намерена "раскачать" ситуацию в Приднестровье. По словам чиновника, власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.