На выезде из Приднестровья образовалась большая очередь: ранее в регионе прогремели взрывы. Видео
После серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой "ПМР" на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычные огромные пробки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Приднестровья", опубликовавший соответствующее видео. На кадрах видна очередь машин в 2 ряда, которая тянется на сотни метров (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).
Издание сообщает, что очередь образовалась из-за того, что на въезде в Молдову усиленно проверяют документы.
Сами люди, которые едут из Приднестровья, не называют причиной своего выезда напряжения ситуации в регионе. Они говорят, что едут к родственникам, к врачу, за покупками, по своим делам или возвращаются домой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 апреля в Тирасполе прогремели взрывы у здания, где расположены офисы "Министерства госбезопасности" и так называемого филиала российской ФСБ. Это оказалось спланированной провокацией спецслужб РФ.
Президент Молдовы Майя Санду возложила ответственность за взрывы на силы изнутри региона, что не контролируется конституционными властями. По ее убеждению, они настроены втянуть Приднестровье в войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации.
26 апреля взрывы прогремели на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья. Были взорваны две вышки.
В СНБО Украины заявили, что провокации РФ в ПМР имеют несколько причин. В частности, россияне хотели открыть дополнительный фронт в Одесской области – взрывы должны заставить ВСУ осуществить передислокацию и ослабить оборонные силы в некоторых регионах.