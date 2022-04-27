На выезде из Приднестровья образовалась большая очередь: ранее в регионе прогремели взрывы. Видео

После серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой "ПМР" на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычные огромные пробки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Приднестровья", опубликовавший соответствующее видео. На кадрах видна очередь машин в 2 ряда, которая тянется на сотни метров (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

Видео дня

Издание сообщает, что очередь образовалась из-за того, что на въезде в Молдову усиленно проверяют документы.

Сами люди, которые едут из Приднестровья, не называют причиной своего выезда напряжения ситуации в регионе. Они говорят, что едут к родственникам, к врачу, за покупками, по своим делам или возвращаются домой.

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