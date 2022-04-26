В Приднестровье заявили о взрыве на территории радиотелецентра 'Маяк'. Фото и видео

На территории Приднестровского радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе прогремел взрыв. Взорваны две вышки.

Момент попал на видео, которое опубликовали ТВС. По предварительным данным, пострадавших нет. Вероятно, Россия усиливает провокации в районе оккупированного Приднестровья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По сообщениям "МВД ПМР", вследствие двух взрывов выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Кроме того, по неподтвержденной информации, в Приднестровье был также обстрелян военный аэродром недалеко от непризнанной столицы ПМР – Тирасполя.

Видео дня

Напомним: 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе также прогремели взрывы около здания, где расположены офисы так называемого Министерства государственной безопасности и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР. Событие оказалось спланированной провокацией российских спецслужб.

Ранее Молдова выразила "глубокую обеспокоенность" и вызвала посла РФ Олега Васнецова после комментариев российского военного, заявившего, что новой целью Москвы является установление контроля над югом Украины. Это, в свою очередь, даст "выход на Приднестровье", которое находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия открыто заявила, что хочет захватить Донбасс и южные регионы Украины и создать сухопутный коридор в Крым. Захват южных украинских регионов, открыто заявляют российские оккупанты, обеспечит РФ "еще один выход в Приднестровье", где Кремль "заметил факты притеснения русскоязычного населения".