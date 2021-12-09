В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов: он устроил 'гонки' с полицией

В селе Трещотки в административном районе Гмина Бельск-Подляски Польши задержали украинца, который перевозил мигрантов. Он устроил "гонки" с полицией.

Как сообщает польское издание RMF 24, дежурившие в Подлясье полицейские из Кракова пытались остановить водителя автомобиля Mazda для досмотра, но внезапно он начал от них убегать.

В итоге после длительной погони, его задержали и арестовали в Трещотке. Выяснилось, что за рулем был 35-летний украинец. Мужчина пытался перевезти 9 граждан Ирака, которые ранее нелегально пересекли границу с Беларусью.

В общем с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе полиция Польши задержала 330 так называемых курьеров, которые оказывали помощь в незаконном пересечении границы. В общем они хотели перевезти почти 1,4 тысячи людей.

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6 декабря польские пограничники зафиксировали более сотни попыток незаконного пересечения границы мигрантами. На следующий день на территории Польши недалеко от границы с Беларусью нашли мертвым иностранца.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь создала миграционный кризис на границе при поддержке России, чтобы дестабилизировать ЕС. Действия непризнанного беларусского президента Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина он назвал гибридной войной, которую те объявили Европе.

В свою очередь Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач предупредил, что тысячи мигрантов, прибывших на беларусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины. Минск имеет серьезные проблемы с таким количеством людей и растущим среди них возмущением, а потому силовые структуры Беларуси могут способствовать незаконному пересечению границ ближайших государств, считает политик.

О ситуации на границе между Беларусью и Польше, ее причинах и угрозах для Украины читайте в нашем материале.

1 декабря ЕС принял пакет санкций в отношении 11 белорусских организаций и 17 человек. Такие ограничения стали реакцией на миграционный кризис на белорусско-польской границе.

В ответ самопровозглашенный президент Беларуси запретил ввоз товаров из Европы и США. А также расширил список граждан, въезд в страну которых "нежелателен".