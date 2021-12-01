ЕС утвердил новые санкции против Беларуси: кто попал под удар

Послы стран Европейского союза 1 декабря утвердили новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попадут 17 человек и 11 организаций. Санкции связаны с миграционным кризисом на границе Беларуси.

Ограничительные меры будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза завтра, 2 декабря. Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси. 17 человек и 11 организаций. Будет опубликовано в журнале Евросоюза завтра", – говорится в сообщении.

Также Джозвяк отметил, что уже началась работа над шестым пакетом санкций, но подробностей пока нет. Он может быть готов в январе или феврале следующего года.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Ограничения вводятся против около 30-40 человек и организаций.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее ответил на планы ЕС ввести новые санкции. Он заявил, что может перекрыть транзит газа через Беларусь в европейские страны по газопроводу Ямал – Европа. Эту "трубу" использует российский концерн "Газпром".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?" – сказал нелегитимный президент.

Лукашенко согласен даже на нарушение контрактов на поставки. Он готов остановить транзит газа и нефти из РФ в Европу, если Польша полностью закроет границу.

"Когда меня будут душить поляки или еще кто-то там, я что, буду смотреть на какие-то контракты?.. Подумайте, как будете энергоносители покупать в России", – сказал Лукашенко.

Диктатор также заявил, что его интересы направлены на сотрудничество с Россией и Китаем. По его мнению, белорусским гражданам не повредит закрытие границ ЕС.

Как заявил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский, миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью сделан искусственно. Существует специальный "механизм", в котором используются вербовочные центры для беженцев из стран с высоким миграционным риском.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что с территории Беларуси неизвестные обстреляли осветительные мачты, установленные в Польше военнослужащими. В связи с провокацией польское Министерство обороны вызывает военного атташе для объяснения инцидента.