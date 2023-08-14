В Польше задержали шпионов группы 'Вагнера', которые 'отличились' в Кракове и Варшаве: подробности

В Польше задержали двух граждан страны-террориста России, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера". Своей деятельностью россияне занимались в Кракове и Варшаве.

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Задержанным объявили о подозрении в шпионаже. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Польши Маруш Каминский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, о деятельности двух россиян на территории Польши узнали полицейские и сотрудники Агентства внутренней безопасности. Подозреваемых арестовали.

"Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве. Обоим объявили обвинения, в т.ч. шпионаж, и они были арестованы", – заявил Каминский.

Информационное агентство TNV24 сообщило, что граждане РФ расклеили листовки с логотипом ЧВК "Вагнер" в Кракове 10 августа, а в Варшаве – 11 августа. У россиян было более трех тысяч пропагандистских материалов, которые они получили в Москве. На наклейках было написано "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам", а также указан QR-код.

"Алексей Т. и Андрей Г. разместили в общей сложности около 300 листовок в указанных им общественных местах в Кракове и Варшаве. В общей сложности им было поручено разместить материалы в нескольких сотнях общественных местах в обоих городах Польши", – говорится в сообщении.

По версии следствия, россияне документировали свою деятельность, фотографируя места с пропагандистскими материалами. На основании фотоматериалов они получили вознаграждение. В общей сложности за поставленные задания они должны были получить до 500 тыс. российских рублей.

Прокурор предъявил задержанным обвинения в деятельности в целях внешней разведки против интересов Республики Польша, участии в международном преступном сообществе вооруженного характера, направленном на совершение преступлений террористического характера, вербовке наемников, запрещенных международным правом, и продвижение вооруженной символики Российской Федерации.

Напомним, в польском Кракове появились плакаты российской террористической организации ЧВК "Вагнер". На них размещены контактные данные ЧВК.

Недавно наемников российской частной военной компании "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали.

Ранее сообщалось, что Польша перекинула войска на границу с Беларусью. Военная группа была создана для проведения операции Rengaw.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава государства подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности его страны.

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