Науседа заявил, что часть 'вагнеровцев' расположилась недалеко от границы с Литвой: есть ли угроза

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава страны подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска для безопасности его страны.

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Также Науседа призвал быть начеку и готовится ко всем сценариям. Об этом сообщает издание LRT.

По словам Науседы, общее количество боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси уже превышает 4 тыс. человека. При этом часть из них расположились вплотную к границе Литвы. Науседа подчеркивает, что количество "вагнеровцев" в Беларуси может возрасти и достигнуть даже 10 тысяч человек.

"Часть вагнеровцев подошла к нашей границе, заняв позицию в районе Гардина, а значит, данная ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", – сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что его страна уже приняла соответствующие меры. В частности, была усилена охрана границы, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, которые предусматривают усиление и со стороны армии. Кроме того, Науседа заявил о необходимости дальнейшего укрепления границ страны с Россией (Калининградская область) и Беларусью.

По словам президента, Литва внимательно следит за ситуацией и готова предпринять шаги для противодействия всем угрозам своей безопасности, в том числе со стороны боевиков ЧВК "Вагнер".

"Мы можем по-разному оценивать намерения вагнеровцев в Беларуси, но абсолютно очевидно одно: и Путину, и Лукашенко было бы слишком заманчиво использовать их присутствие в непосредственной близости для возможных провокаций против государств НАТО", – отметил Науседа.

Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Вертолеты РБ двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами.

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