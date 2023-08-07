Наемников ЧВК 'Вагнер' заметили в 2 км от границы с Польшей, попытка прорыва уже была: что происходит. Карта

Наемников российской частной военной компании "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали.

Видео дня

В этой связи польская сторона рассматривает вариант полного закрытия границы. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

В частности, "вагнеровцев" заметили местные жители на базе отдыха "Формат" в селе Песчатка, расположенном в менее чем двух километрах от беларуско-польской границы. Отмечается, что бывшие заключенные в большом количестве пьют алкоголь.

Тем временем польские власти заявили, что наемники пытались проникнуть на территорию страны из Беларуси.

Как заявил заместитель главы МВД Польши Павел Яблонский, Варшава усиливает охрану своих границ в ожидании новых провокаций.

"Очевидно, что попытки "вагнеровцев" попасть в Польшу будут. Мы ожидаем новых попыток атак на границе, возможно, также новых попыток нарушить наше воздушное пространство", – сказал он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава государства подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности его страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандисты с телеканала "Россия-1" нередко рассуждают о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО. Депутат Госдумы Картаполов оценил перспективу захвата контроля над Сувалкским коридором, соединяющим границы Литвы и Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!