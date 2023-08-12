ЧВК 'Вагнер' вербует поляков? В Кракове появились плакаты с контактными данными. Фото

В польском Кракове появились плакаты российской террористической организации ЧВК "Вагнер". На них размещены контактные данные ЧВК.

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Об этом пишет Ukrayina.pl. Наклейки с логотипом частной российской армии также содержат призыв к вербованию. Делом уже занялась полиция.

На плакатах есть QR-код, который направляет на сайт ЧВК на русском языке, где пошагово указано, как зарегистрироваться в группе Вагнера.

"Раньше подобные наклейки появились в России, чтобы призвать россиян воевать на Донбассе. На этот раз они появились в Кракове. Нет гарантии, что страница, на которую указывает QR-код, настоящая", – заявил депутат краковского городского совета Лукаш Вантух.

Для вступления в группу Вагнера просят удалить свои профили в соцсетях, документ от стоматолога, подтверждающего здоровье полости рта, а также рентген грудной клетки.

Кроме того, есть некоторые требования к производительности. Возрастная категория – от 24 до 50 лет.

К слову, журналист-расследователь и эксперт по безопасности одной из компаний Роман Осица считает, что это может быть элементом российской пропагандистской войны, чтобы запугать польское общество и отбить у поляков желание помогать Украине.

"В течение многих недель "вагнеровцы" пытались убедить нас, что они уже в Польше. В сети есть контент, который должен производить такое впечатление. Россияне хотят посеять у нас панику и страх. Не исключено, что кто-то в Польше хочет выследить или поймать тех, кто готов сотрудничать с Россией", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно наемников российской частной военной компании "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали.

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