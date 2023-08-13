Польша опрокинула войска на границу с Беларусью: в чем суть операции RENGAW

Польша опрокинула войска на границу с Беларусью. Военная группа была создана для проведения операции Rengaw.

Видео дня

Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в базу в Ярилувке в Подлясском воеводстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Блащака, целью операции является сдерживание и неотложная реакция в случае необходимости.

Польский премьер оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как вызывающую тревогу. Он выразил мнение, что граница Польши находится в опасности :

"Мы наблюдаем длительное давление на польскую границу, попытки нелегального пересечения границы мигрантами, которых поощряет белорусский режим. Несомненно, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем. Эта акция направлена против Польши с целью дестабилизации нашей страны", – подчеркнул он.

Кроме того, министр обороны напомнил, что под командованием погранвойск проводится операция Gryf, целью которой является закрытие границы с Беларусью. В ней примут участие до 4 тысяч солдат польской армии, поддерживающих пограничную службу.

Стоит отметить, что накануне наемников российской частной военной компании "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали. В этой связи польская сторона рассматривает вариант полного закрытия границы.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава государства подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности его страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандисты с телеканала Россия-1 нередко рассуждают о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО. Депутат Госдумы Картаполов оценил перспективу захвата контроля над Сувальским коридором, соединяющим границы Литвы и Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!