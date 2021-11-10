В парламенте Чили поддержали импичмент президента после утечки Pandora Papers

Большинство депутатов нижней палаты парламента Чили поддержали импичмент президента Чили Себастьяна Пинеры. Процесс был начат после обнародования данных об офшорах во время утечки Pandora Papers.

Об этом пишет Reuters. За отстранение главы государства проголосовали 78 депутатов, против – 67, еще трое воздержались.

Теперь процедуру рассмотрят в Сенате, однако там голосов необходимо не менее двух третей.

Импичмент президента Чили был инициирован представителями оппозиционных партий после утечки Pandora Papers. Там обнаружили документы о продаже горнодобывающей компании через фирму семьи главы государства – сделка была заключена в 2010 году во время первого президентского срока, а все финансовые операции проводились через офшор на Британских Виргинских островах.

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Также расследование против Пинеры начала прокуратура.

Сам президент заверяет, что во время сделки не было никаких нарушений и конфликта интересов.

Ранее OBOZREVATEL писал о раскрытии "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), содержащего 12 млн документов об офшорных сделках и активах более 100 миллиардеров, 300 государственных чиновников и 30 мировых лидеров. Среди них также фигурирует президент Украины Владимир Зеленский.