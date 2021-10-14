В Чили инициировали импичмент президента после утечки Pandora Papers

Оппозиционные партии в Чили инициировали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пинеры. Поводом тому послужили данные об офшорах, раскрытые во время утечки из Pandora Papers (Архив Пандоры).

Об этом пишет Reuters. Документ подписали 15 депутатов от разных партий.

Инициатор процедуры Хайме Наранхо подчеркнул, что глава государства нарушил Конституцию и подорвал доверие нации.

По чилийскому законодательству, изначально вопрос импичмента рассматривает депутатская комиссия из пяти человек. Если она согласна с доводами, вопрос выносят на Палату депутатов.

в Палате депутатов должны поддержать импичмент большинство для дальнейшего рассмотрения его в Сенате, где необходима поддержка двух третей голосов, однако набрать такое количество не выйдет без поддержки провластной коалиции.

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Напомним, что прокуратура начала расследование против Пинеры после обнародования данных из Pandora Papers. В документах речь шла о продаже горнодобывающей компании через фирму семьи президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), который содержит 12 млн документов об офшорных сделках и активах более 100 миллиардеров, 300 государственных чиновников и 30 мировых лидеров, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского.