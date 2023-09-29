В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв возле мечети: 50 человек погибли, много раненых

В Пакистане, в крупнейшей провинции Белуджистан, 29 сентября террорист-смертник взорвал себя у мечети, где сотни людей собрались для празднования дня рождения пророка Магомета. В результате теракта погибли более 50 человек, еще десятки получили ранения.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка, в регионе объявлен трехдневный траур. Об этом сообщает издание CBS.

По данным издания, в пакистанском районе Мастунг, в 60 км от столицы провинции Белуджистан города Кветта, 29 сентября около 500 мусульман собрались на празднование религиозного праздника Маулида ан-Наби – дня рождения пророка Магомета. В этот праздник, который в Пакистане является государственным, мусульмане обычно проводят собрания и раздают пищу бедным.

Видео дня

На этот раз религиозная процессия стала мишенью для террориста-смертника.

"Взрывник подорвал себя возле автомобиля заместителя начальника полиции", – рассказал журналистам генеральный инспектор полиции Мунир Ахмед, добавив, что взрыв прогремел у мечети, где формировалась процессия.

По данным департамента здравоохранения Мастунга, погибли по меньшей мере 55 человек, ранения получили "десятки".

В то же время Зубайр Джамали, министр внутренних дел Белуджистана, называл меньшее число погибших, заявив, что по меньшей мере 25 человек погибли и более 80 получили ранения, 20 раненых находятся в критическом состоянии.

"Процессия из сотен людей вышла из мечети Мадина, и когда она достигла дороги Аль-Фалах, террорист-смертник нацелился на нее", – цитирует издание слова заместителя комиссара района Мастунг Абдула Раззака Сасоли.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, а "Техрик-е Талибан", пакистанский "Талибан", предоставляющий собой "зонтичную" группу суннитских исламских экстремистских группировок, отверг свою причастность.

Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном, регулярно становится мишенью для нападений исламистских боевиков, сектантских группировок и националистических сепаратистов.

Так, часто ответственность за нападения на пакистанские силы безопасности берет на себя самая известная боевая группировка в регионе – запрещена Армия освобождения Белуджистана. Региональное отделение террористической группировки ИГИЛ, известное как ИГИЛ-Хорасан или ИГИЛ-К, также совершало нападения в этом районе ранее.

В провинции объявлен трехдневный траур по погибшим. Местные власти призвали жителей региона срочно приобщиться к сдаче крови для спасения раненых.

По данным "Радио Свобода", еще один теракт в этот день произошел в мечети в северо-западном городе Пешавар, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Там погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения. По предварительным данным, в результате взрыва мечеть была разрушена.

Напомним, прошлым летом Пакистан накрыли сильнейшие наводнения за последние 30 лет. Тогда погибли не менее 550 человек.

Также стало известно, что в январе 2023 года Пакистан потрясли две страшные аварии. Жертвами стал 51 человек, среди них было много детей.