Погиб 51 человек: Пакистан всколыхнули две страшные аварии, среди жертв много детей

В Пакистане 29 января произошли две аварии, вследствие которых погибли по меньшей мере 51 человек. Первая произошла в провинции Белуджистан с автобусом, который упал с моста.

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В результате погиб 41 человек, сообщает Al Jazeera. Кроме того, в провинции Хайбер-Пахтунхва перевернулась лодка, из-за чего погибли 10 детей.

ДТП с автобусом произошло в округе Ласбела к северу от города Бела. Как заявил представитель местной администрации Хамза Анджум, тела погибших "неузнаваемы".

По его словам, из-под обломков было извлечено 40 тел, а также трое раненых, один из которых вскоре скончался.

Остальные двое выживших – в "тяжелом" состоянии. Автобус следовал из столицы Белуджистана Кветты в южный город Карачи.

"Есть опасения, что водитель мог заснуть", – сказала Анджум и добавил, что, возможно, автобус превысил скорость.

По данным полиции, 10 детей погибли и еще 7 получили ранения при крушении лодки на озере на севере Пакистана, передает CNN. Она перевозила от 25 до 30 студентов, когда перевернулась на плотине. Спасательные работы продолжаются,.

Несмотря на то, что в стране часто происходят массовые утопления из-за опрокидывания в ее водах перегруженных, изношенных судов, многие люди в Пакистане не умеют плавать, отмечает издание.

"Женщины особенно уязвимы в таких ситуациях, поскольку они обычно носят полностью закрывающую одежду, которая утяжеляет их в воде, а консервативная культура отговаривает их от обучения плаванию", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Пакистан накрыли сильнейшие за 30 лет наводнения. Погибли по меньшей мере 549 человек.