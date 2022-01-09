В Нью-Йорке произошел один из самых жутких пожаров: среди жертв много детей, десятки человек в больнице. Фото и видео

В Нью-Йорке в воскресенье, 9 января, в 19-этажном жилом доме в районе Бронкс, произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли по меньшей мере 19 человек, среди них девять детей.

Мэр Эрик Адамс во время пресс-конференции заявил, что этот пожар – один из самых страшных в городе за последние 30 лет, передает издание News 4 New York. Как пишут журналисты, имена жертв не разглашаются, на данный момент известно только то, что большинство из них надышались дымом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам чиновника, как минимум 32 человека находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Видео дня

"Это ужасный, болезненный момент для Нью-Йорка. Трагедия принесет в наш город боль и отчаяние. Цифры ужасающие. Это будет один из самых страшных пожаров, которые мы видели в наше время в Нью-Йорке", – добавил мэр.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как густой дым поднимается с нижних этажей здания, где и начался пожар.

Как пишет издание, пожарные, ворвавшиеся в здание, находили жертв почти на каждом этаже, у многих была обнаружена остановка сердца и дыхания. Правоохранители установили, что возгорание произошло в двухэтажной квартире на втором и третьем этажах дома, рассказал комиссар пожарной охраны Нью-Йорка Дэн Нигро.

По его словам, дверь в квартиру была оставлена ​​открытой, что позволило огню и дыму распространиться по всему зданию. При этом он назвал необычным тот факт, что дым распространился по всей длине здания.

По словам комиссара, всего в пяти разных лечебных заведениях находятся 63 человека, еще 40 человек было спасено.

"Это беспрецедентный случай в нашем городе. Последний раз, когда у нас были такие ужасные человеческие жертвы, это был пожар в Happy Land более 30 лет назад, также здесь, в Бронксе", – сказал он.

Отметим, что пожар в клубе Happy Land произошел в 1990 году, тогда поджигатель использовал канистру с бензином. В результате пожара погибло 87 посетителей клуба, половина из них моложе 25 лет.

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