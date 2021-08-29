В Милане вспыхнула многоэтажка: здание превратилось в горящий факел. Видео

В Милане вспыхнула многоэтажка, здание похоже на горящих факел. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Соответствующее видео появилось в Telegram IZ.RU. Сообщается, что людей эвакуировали из здания.

"В Милане горит 16-этажка. 20 жителей эвакуировали, возможно, в середине еще есть люди. По днаимы спасателей, пожар произошел на одном из последних этажей, а затем огонь начал спускаться вниз", – говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают экстренные службы, главное, чтобы огонь не перекинулся на другие здания. Заметно, что дороги переполнены автомобилями, люди уезжают от эпицентра события.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в китайском городе Далянь загорелся небоскреб, в котором проживает более 800 человек. Возгорание началось в одной из квартир на 19-м этаже.