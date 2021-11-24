В Британии вспыхнул мощный пожар на заводе пластмассы, слышны взрывы. Видео
В городе Хессл в Британии в среду, 24 ноября, вспыхнул пожар на заводе по производству пластмассы. Людей из ближайших домов пришлось эвакуировать.
Об этом сообщило издание APnews в Telegram. В сети также появились видео инцидента. На них видны огромные клубы дыма и огня, а также слышны взрывы.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Спасатели разослали местным жителям сообщение с просьбой держать двери и окна закрытыми из-за вредного задымления района.
"Мы советуем жителям закрыть окна и двери. Избегайте места возгорания – возле дорог наблюдается скопление дыма", – сообщили в Twitter пожарной службы.
INCIDENT: We're currently in attendance at an incident in the Hessle area.— Humberside Fire & Rescue (@HumbersideFire) November 24, 2021
We advise local residents to close windows and doors. Please avoid the Priory Way to A63 area and be mindful there is a large amount of smoke in the area and surrounding roads. pic.twitter.com/DmBuSZ5C2s
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал.