В Британии вспыхнул мощный пожар на заводе пластмассы, слышны взрывы. Видео

В городе Хессл в Британии в среду, 24 ноября, вспыхнул пожар на заводе по производству пластмассы. Людей из ближайших домов пришлось эвакуировать.

Об этом сообщило издание APnews в Telegram. В сети также появились видео инцидента. На них видны огромные клубы дыма и огня, а также слышны взрывы.

О пострадавших и жертвах не сообщается.

Спасатели разослали местным жителям сообщение с просьбой держать двери и окна закрытыми из-за вредного задымления района.

"Мы советуем жителям закрыть окна и двери. Избегайте места возгорания – возле дорог наблюдается скопление дыма", – сообщили в Twitter пожарной службы.

INCIDENT: We're currently in attendance at an incident in the Hessle area.



We advise local residents to close windows and doors. Please avoid the Priory Way to A63 area and be mindful there is a large amount of smoke in the area and surrounding roads. pic.twitter.com/DmBuSZ5C2s