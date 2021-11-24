В Британии вспыхнул мощный пожар на заводе пластмассы, слышны взрывы. Видео

Ольга Липич
Мир
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В Британии вспыхнул мощный пожар на заводе пластмассы, слышны взрывы. Видео

В городе Хессл в Британии в среду, 24 ноября, вспыхнул пожар на заводе по производству пластмассы. Людей из ближайших домов пришлось эвакуировать.

Об этом сообщило издание APnews в Telegram. В сети также появились видео инцидента. На них видны огромные клубы дыма и огня, а также слышны взрывы.

О пострадавших и жертвах не сообщается.

Пожар на заводе в Британии

Спасатели разослали местным жителям сообщение с просьбой держать двери и окна закрытыми из-за вредного задымления района.

Видео дня

"Мы советуем жителям закрыть окна и двери. Избегайте места возгорания – возле дорог наблюдается скопление дыма", – сообщили в Twitter пожарной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

Великобритания