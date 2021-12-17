В Японии в результате пожара погибли 27 человек: в полиции заявили о поджоге. Фото и видео

В городе Осака произошел сильный пожар в психиатрической клинике, расположенной в многоэтажном здании. В результате происшествия погибло 27 человек, еще десятки получили ранения. Японские правоохранители начали расследование по подозрению в поджоге.

По предварительным данным полиции префектуры Осака, возникло возгорание жидкости, вытекшей из бумажного пакета, который принес в здание 60-летний мужчина. Об этом сообщает NHK News (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы рассказали, что пожар начался из-за жидкости, которую принес с собой неизвестный мужчина. Больница, в которой возник пожар, находится на 4 этаже 8-этажного здания, поэтому находящиеся на верхних этажах люди оказались заблокированными из-за плотного задымления.

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По информации пожарной службы, с верхних этажей удалось эвакуировать 28 человек. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Тела всех погибших обнаружили на 4 этаже.

На месте происшествия работали 70 спасателей и десятки единиц спецтехники. Пожар удалось потушить приблизительно за полчаса.

На данный момент правоохранители работают на месте происшествия, пытаясь установить точную причину пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирном торговом центре (World Trade Centre) в Гонконге вспыхнул пожар. Десятки человек оказались заблокированы в здании.

Напомним, в Соломенском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.