В небе над Румынией заметили шар-шпион: на перехват подняли истребители

Во вторник, 14 февраля, на юго-востоке Румынии на высоте около 11 000 метров был замечен неизвестный объект, похожий на воздушный шар. Воздушная цель была обнаружена системой наблюдения ВВС Румынии, поэтому в небо подняли два самолета МиГ-21 LanceR.

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Об этом сообщают румынские СМИ со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии. При этом говорится, что экипажи боевых самолетов не подтвердили наличие цели.

"Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 небольшую воздушную цель, по характеристикам похожую на воздушный шар, летевший на высоте около 11 000 метров в воздухе на юго-востоке Румынии", – говорится в сообщении Министерства нициональной обороны Румынии.

Также отмечается, что румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, а именно: два самолета МиГ-21 LanceR румынских ВВС из состава боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО вылетели из 86-й авиабазы Фетешты около 12:40 и отправились в район сигнала о воздушной цели.

"Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты продержались в этом районе для уточнения воздушной обстановки около 30 минут, после чего вернулись на авиабазу", – говорится в официальном сообщении Министерства.

Также в ведомстве заверили, что Военно-воздушные силы Румынии во взаимодействии с Объединенными силами НАТО постоянно контролируют национальное воздушное пространство и территорию поблизости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 февраля премьер-министр Джастин Трюдо заявил о неизвестном летающем объекте, который NORAD обнаружил над северной частью страны. После известия в атмосферу поднялись и канадские, и американские силы – американский истребитель обстрелял объект.

Позже, 12 февраля, в воздушном пространстве США над озером Гурон был зафиксирован еще один неизвестный летательный объект. Сначала американские военные внимательно следили за ним, а затем объект был сбит с помощью истребителя F-16. Это был четвертый объект, сбитый над США за последние дни, начиная с китайского воздушного шара-шпиона, который был уничтожен 4 февраля.

Также 12 февраля Китай вслед за США и Канадой заявил о неизвестном летательном объекте. Об этом сообщили муниципальные власти китайского города Ричжао. Противовоздушная оборона получила приказ о готовности нанести удар.

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