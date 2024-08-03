Учат управлять дронами: украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали – Le Monde

Украинские спецслужбы активно сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали. В частности, они предоставляют им стратегическую информацию и обучая их использовать беспилотники.

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Об этом сообщает французское издание Le Monde, ссылаясь на свои источники. По словам одного из командиров повстанцев, "обмены" с украинскими спецслужбами действительно проходят.

Это позволяет увидеть, как можно сотрудничать в будущем. Такие "обмены" включают в себя, среди прочего, передачу стратегической информации и обучение использованию беспилотников.

Следует отметить, что повстанческая группировка в Мали заявила о ликвидации 84 наемников из российской частной военной компании "Вагнер", а также 47 солдат правительственной армии Мали. Бои продолжались с 25 по 27 июля у города Тинзауатен на границе с Алжиром.

28 июля стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с русскими были убиты и ранены десятки солдат хунты. Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Впоследствии выяснилось, что среди ликвидированных может быть российский командир, ведущий бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ. Последний, по данным Z-каналов, был опознан на одном из видео с телами наемников.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных "вагнеровцев ". Так они хотели выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заговорили о причастности МО РФ или СВР к возможной сдаче "вагнеровцев" повстанцам.