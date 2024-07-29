'Продолжение следует': в ГУР прокомментировали потери ЧВК 'Вагнер' в Мали

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали потери ЧВК "Вагнер" в Мали. Там анонсировали дальнейшие успехи в борьбе с российскими военными преступниками из этой группировки.

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Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что повстанцы получили критически важную информацию, позволившую провести эффективную военную операцию против "вагнеровцев".

"О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет", – сказал он.

Юсов также отметил, что "вагнеровцы" активно действовали в Африке и за ее пределами, используя своих наемников для решения геополитических и экономических задач, а также для смены или поддержки разных правительств.

"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те. А это значит, что новые заказаны и расчеты на них" как на точный инструмент решения проблем в регионе будет меньше", – объяснил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с российскими были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали в это время сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Впоследствии выяснилось, что среди ликвидированных может быть российский командир, ведущий бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ. Последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами наемников.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных "вагнеровцев ". Таким образом, они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В России заговорили о причастности МО РФ или СВР к возможной сдаче "вагнеровцев" повстанцам. А одна из российских пропагандисток обвинила в разгроме "героя России" с "известным позывным".