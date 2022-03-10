В Вильнюсе улицу, на которой размещено посольство РФ, переименовали в улицу Героев Украины. Фото

В городе Вильнюс, столице Литвы, появилась улица Героев Украины. На ней расположено только одно здание – посольство страны-оккупанта Российской Федерации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Ремигиюс Шимашюс. Такое решение было принято Вильнюсском городским советом 9 марта.

По его словам, горсовет был единогласно дружелюбен к Украине. Таким образом в городе показали свою позицию относительно войны, которую Россия начала в Украине.

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Шимашюс также добавил, что на заседании совета было принято решение остановить партнерство Вильнюса с российскими и белорусскими городами, одобрена финансовая помощь Украине, одобрено бесплатный проезд для украинских беженцев и утверждена резолюция о поддержке Украины и против российской агрессии.

"И это еще не конец. Помощи будет столько, сколько нужно", – написал чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в парижском метро временно переименовали одну из станций: теперь она будет называться Europe-Ukraine. Так французы демонстрировали свою солидарность с украинским народом, который противостоит российской агрессии.

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