В Вильнюсе улице, на которой находится российское посольство, дадут название Героев Украины

В столице Литвы улице, на которой находится посольство РФ, присвоят название Героев Украины.

Об этом сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Посольство России, смените визитки. Теперь на них должен быть написан адрес: улица Героев Украины, 2. Каждой визитной карточкой каждому работнику посольства придется чествовать украинских героев. А всем, кто напишет письмо в посольство, придется вспомнить о жертвах российской агрессии и героях Украины" , – отметил мэр Вильнюса.

Он рассказал: в честь украинских героев, ныне мужественно противостоящих российской агрессии в Украине, назовут улицу, ведущую в российское посольство от Латвийской улицы. До сих пор она не имела названия.

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Единственным зданием на улице Героев Украины будет российское посольство.

"Формальности мы уладим в ближайшее время, в порядке, установленном законом. Также говорил с министром транспорта Мариусом Скуджисом. Мы подозреваем, что литовские почтальоны, вероятно, будут доставлять не всю корреспонденцию, если адрес указан неверно", - подчеркнул Шимашюс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в парижском метро временно переименовали одну из станций: теперь она будет называться Europe-Ukraine.

Так французы демонстрировали свою солидарность с украинским народом, который противостоит российской агрессии.