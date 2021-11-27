В Кыргызстане готовили госпереворот: власти сообщили об аресте подозреваемых

В Кыргызстане в пятницу, 26 ноября, объявили, что в стране планировался государственный переворот. По делу уже задержаны 15 подозреваемых.

С таким заявлением выступил официальный представитель Комитета государственной безопасности Кумушбек Шабданов накануне выборов, которые состоятся 28 ноября. Об этом сообщает местная служба "Радио Свобода".

В спецслужбе решили не разглашать имена фигурантов, однако известно, что среди них были несколько депутатов парламента Кыргызстана, а также бывшие высокопоставленные чиновники.

Отмечается, что подозреваемые собрали приблизительно 1,5 тыс. человек и планировали устроить беспорядки после проведения выборов в стране. В разведке заявили, что во время обысков по делу были выявлены оружие, боеприпасы и наркотики, а также документы с подтверждениями подготовки переворота.

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Журналисты выяснили, что среди задержанных был кандидат в депутаты от "Партии зеленых" Бекназар Купеш. В поле зрения правоохранителей также попал Нурбек Калекеев, который недавно критиковал правительство в соцсетях из-за энергетического кризиса в стране.

Кроме того, стало известно, что Центризбирком Кыргызстана разрешил привлечь к уголовной ответственности трех кандидатов в депутаты от "Партии зеленых" по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти. С такой просьбой к ЦИК ранее обратился следователь Дамир Суваналиев.

Для расследования этого уголовного дела в Генпрокуратуре Кыргызстана создали специальную межведомственную группу.

Добавим, что за последние 20 лет в Кыргызстане подобные массовые уличные выступления уже трижды приводили к смене власти в стране. Так свой пост в 2020 году занял и нынешний президент Садыр Жапаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что кураторы из России и представители определенных украинских политических кругов готовили государственный переворот в Украине на 1-2 декабря.

Глава государства может передать свидетельства этого США, сообщил журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер.