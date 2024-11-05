В Кремле назвали Санду нелегитимным президентом Молдовы и заговорили о 'расколе' в обществе

В Кремле, где всеми силами пыталась сорвать президентские выборы в Молдове, назвали Майю Санду нелегитимным президентом Молдовы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Слова Пескова передают российские СМИ. Он заявил, что проживающим в России гражданам Молдовы не дали проголосовать — в отличие от тех граждан этой страны, кто живет в Европе.

Он также отметил, что эти выборы якобы "нельзя считать ни демократическими, ни честными".

"О госпоже Санду вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране также большинство населения голосовало не за нее. И речь идет об очень и очень расколотом обществе", — заявил Песков.

Незадолго до этого оппозиционный блок "Победа" объявил о намерении оспорить результаты президентских выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая президент Молдовы Мая Санду выиграла очередные выборы, получив более 55% голосов. Ее соперником был бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, представлявший пророссийскую Партию социалистов, он набрал 44,6% голосов.

Напомним, страна-агрессор Россия организовала бесплатный транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Сначала эти люди долетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда отправились в Болгарию – в Турции пассажиров встретили три автобуса с молдавскими номерами.

Также победу Маи Санду на нынешних президентских выборах прокомментировали в США. Там заявили, что Россия всеми силами пыталась сорвать президентские выборы в Молдове, используя финансирование, подкуп и грязные технологии. Но, несмотря ни на что, Кремлю не удалось подорвать демократию в этой стране.

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