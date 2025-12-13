Умер известный украинский боксер, ставший звездой телешоу

Скончался украинский боксер Богдан Процишин, сообщает Федерация бокса Украины. До своего 38-летия спортсмен не дожил неделю. У него остались жена и двое сыновей.

Процишин выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и был участником телевизионного проекта "Ты чемпион". Процишин оставил заметный след в украинском боксе и был известен широкой аудитории болельщиков.

OBOZ.UA и ФБУ выражают соболезнования родным, близким и всем, кто знал Богдана Процишина. Светлая память.

Напомним, что Богдан Процишин, известный под прозвищем The Mangust, прошел путь от участника телевизионного проекта до профессиональных поединков на национальном уровне. Спортсмен родился 20 декабря 1987 года в селе Крылив (Ривненщина) и выступал в первой средней весовой категории, предпочитая правостороннюю стойку.

Широкую известность Процишин получил в 2010 году, когда стал одним из финалистов боксерского реалити-шоу "Ты чемпион" на телеканале "Украина". В ходе проекта он уверенно прошел несколько этапов, в том числе одержал победу нокаутом над одним из соперников. В финале уступил более опытному Давиду Табатадзе, который в итоге и стал победителем с призом в 1 миллион гривен

После завершения телепроекта Процишин начал профессиональную карьеру. Под эгидой промоутерской компании Elite Boxing Promotion он участвовал в рейтинговых поединках в Киеве и других городах Украины.

В декабре 2011 года в Запорожье Процишин встретился с Маратом Кулумбеговым, но бой завершился поражением техническим нокаутом уже в первой минуте первого раунда

На профессиональном ринге Процишин провел более двадцати поединков. На его счету восемь побед, три из которых нокаутом, при четырнадцати поражениях. В ряде боев он выходил против более опытных и физически сильных соперников, что нередко сказывалось на результате.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший интерконтинентальный чемпион по версии IBO Виталий Русаль погиб на войне против российских оккупантов. Герою с позывным "Амиго" было 45 лет.

