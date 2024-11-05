'Россия сделала все, чтобы подорвать демократию Молдовы': в Госдепе США отметили победу Санду на президентских выборах

Россия всеми силами пыталась сорвать президентские выборы в Молдове, применяя финансирование, подкуп и грязные технологии. Но несмотря ни на что Кремлю не удалось подорвать демократию в этой стране.

Видео дня

Так прокомментировал победу Маи Санду на нынешних президентских выборах в Молдове представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что народ сам определил путь своей страны.

"Россия сделала все, что от нее зависело, чтобы сорвать выборы, чтобы взорвать демократию Молдовы", – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что Москва пыталась незаконно финансировать кампанию пророссийского кандидата, в том числе из-за подкупов избирателей, распространения дезинформации и преступной кибердеятельности.

Однако, по словам Миллера, усилия Кремля провалились.

"Народ Молдовы выступил сам и заставил услышать его голос", - подчеркнул представитель Госдепа США.

Напомним, страна-агрессор Россия организовала бесплатный транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Сначала эти люди долетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда отправились в Болгарию – в Турции пассажиров встретили три автобуса с молдавскими номерами.

Также ранее сообщалось, что 1 ноября по всей Молдове гражданам поступали анонимные звонки с угрозами убийства. А также молдаване получали электронные письма якобы от имени правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом проголосовать за действующего президента Майю Санду.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая президент Молдовы Мая Санду выиграла очередные выборы, получив более 55% голосов. Ее соперником был бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, представлявший пророссийскую Партию социалистов, набравший 44,6% голосов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!