Народный депутат от партии "Слуга народа", криворожский предприниматель Юрий Кисель, требовал от мэра Днепра Бориса Филатова сняться с мэрских выборов 2020 года.

Публичное внимание к Киселю, человеку малоизвестному, оживилось вчера с появлением новости о том, что Киселя два года записывало НАБУ. Об этом сообщило издание "Зеркало Недели".

Историю, произошедшую в Днепре, вряд ли помнят за пределами города, поэтому - оживляю память.

Местные выборы проходили 25 октября, избирательная кампания начиналась в сентябре, а Кисель стал главой областной организации партии "Слуга народа" в начале июня.

Народным депутатом он уже год как был.

К предстоящей предвыборной кампании своей партии Кисель подошел нетривиально и сходу потребовал снятия с выборов самого популярного кандидата на должность мэра Днепра - действующего мэра Бориса Филатова, имевшего самый высокий рейтинг - по разным опросам, от 48% до 54%.

Для этого 14 июня Кисель вызвал в днепровский офис "Слуги народа" соратника Бориса Филатова - Геннадия Корбана, и в ультимативной форме потребовал от Филатова сняться.

Вот что сообщил об этом Корбан:

"14 июня меня пригласил на встречу в офис партии Слуга народа по адресу улица Миронова 20а в Днепре народный депутат Юрий Кисель, известный бизнесмен из Кривого Рога. Вот я вам показываю скрин его сообщения на мой телефон. Это было воскресенье, я приехал. Он сказал, что является главой областного избирательного штаба партии. Кисель без долгих разговоров сказал мне, что мэр Днепра Борис Филатов должен сняться с выборов. Я спросил его, с какой стати это делать Филатову. Кисель сказал просто - "иначе у вас будут проблемы". То есть Слуга народа прямо угрожал мне, чтобы повлиял на мэра, потому что они хотят выдвинуть своего кандидата, а шансов выиграть у Филатова у их кандидата нет. Я, разумеется, отказался, разговор закончился. После него началось открытие целой массы уголовных дел".

Обыски в Днепре прошли перед началом избирательной кампании - в августе 2020 года, при участии целого ряда структур: "десятки сотрудников СБУ, Генпрокуратура и налоговая милиция центральных аппаратов, прибывшие из Киева".

События напоминали атаку на Днепр, предпринятую предыдущим президентом Петром Порошенко, когда Корбан был вывезен из Днепра силами военного формирования, возглавляемого агентом ФСБ Шайтановым в аккурат между первым туром местных выборов и вторым. Явилось ли последующее отнятие у Корбана паспорта Украины частью этой цепи событий - вероятно, да. И паспорт уже давно бы пора вернуть.

Самое смешное и гнусное в этой истории - то, что Кисель на следующий день после визита Корбана выставил на партийной странице пост о том, что - "невиноватая я, он сам ко мне пришел" (зачеркнуто) - Корбан пришел сам и якобы делал непристойные предложения, которые Кисель (сопартиец держателя четвертого места в мэрском рейтинге) с негодованием отверг.

Как известно, выборы мэров партией Зеленского были проиграны не только в Днепре, но и по всей стране.

Кандидаты в мэры от партии "Слуга народа" победили только в четырех районных центрах, а наибольшее количество избранных в городские советы депутатов были самовыдвиженцами.

Электоральная революция, совершенная украинцами в 2019 году, ограничилась только центральной властью - местное самоуправление, как видим, граждан по большому счету устраивало.

Воля народа по факту оказалась мудрой и дальновидной: ведь именно на плечи местного самоуправления легли тяготы первого удара полномасштабной российской агрессии в 2022 году, именно местные громады снабжали армию, принимали беженцев, организовывали все необходимое и помогали фронту.

По утверждению экспертов, именно децентрализация помогла Украине выстоять.

"Основным источником устойчивости Украины является сильное чувство местной гражданской идентичности. Это основа самообороны страны, и это помогает объяснить, почему так много украинцев, особенно русскоязычных, так готовы защищать свои общины от российского вторжения. И не случайно у органов местного самоуправления так много полномочий. Реформы децентрализации, принятые после революции на Майдане в 2014 году, которая привела к свержению пророссийского правительства Виктора Януковича и стала известна как Революция Достоинства, сыграли ключевую роль в построении национального единства. Передача власти (на места, - прим. пер) способствовала большей социальной сплоченности, превратив конкурирующие этнические идентичности из конкуренции с нулевой суммой в гордость сообщества с положительной суммой. Более децентрализованное правительство дало украинцам ощущение, что они строят свою страну".

"До этих реформ (децентрализации – прим. переводчика) большая часть собранных доходов поступала в центральное правительство. Теперь 60 процентов местных доходов остается на местном уровне. Таким образом, децентрализация в Украине изменила систему управления, позволив местным властям удерживать больше ресурсов и более продуктивно расходовать их на инфраструктуру и благосостояние населения. Такая деятельность ранее контролировалась центральным правительством, которое было неэффективным, если не коррумпированным", пишут Тимофей Брик и Дженнифер Брик Муртазашвили, Foreign Affairs.

Атаки на местное самоуправление - это удары по обороноспособности и стойкости Украины. Укрепление местного самоуправления - шаг на пути к победе, которая тяжела, но необходима и достижима.

Появятся ли "пленки Киселя" - увидим. По сообщению "Зеркала Недели", Кисель - друг Сергея Шефира; на жену Киселя переписали имение Зеленского в Киевской области. Указывается, что Киселя записывали не в рамках операции "Мидас", то есть это отдельное, и, видимо, столь же значимое дело.