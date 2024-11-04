Санду победила на выборах в Молдове: как отреагировал мир и в каких провокациях обвиняли Россию

Мая Санду, действующая президент Молдавии, выиграла очередные выборы, получив более 55% голосов избирателей. Ее соперником был бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, представлявший пророссийскую Партию социалистов и набравший 44,6% голосов.

Видео дня

Санду поблагодарила избирателей и отметила, что Молдова преподала урок демократии, который стоит места в учебниках истории. OBOZ.UA рассказывает о результатах выборов и реакции мира.

В ночь на 4 ноября президент выступила с видеообращением, в котором назвала результаты выборов победой свободы, правды и справедливости.

"Сегодня вы спасли Молдову. В нашем выборе достойного будущего никто не прогадал. Свобода, правда и справедливость победили. Молдове удалось продемонстрировать свою волю и силу через голосование каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени", – сказала Санду.

Она также рассказала о вызовах, с которыми пришлось столкнуться ее команде во время кампании, в частности, о "беспрецедентной атаке" на демократию Молдовы. Президент заявила об использовании "грязных денег", незаконной покупке голосов и дезинформации, а также привлечении иностранных сил, которые пытались повлиять на волеизъявление молдавского народа.

Эти выборы проходили в условиях сложной политической ситуации из-за беспокойства относительно возможного внешнего вмешательства. Молдавские власти обвинили Россию в попытках повлиять на результаты выборов и референдума по вступлению в ЕС, которое проходило одновременно. Чтобы уменьшить это влияние, было сокращено количество избирательных участков в России, а ЕС оказал помощь в обеспечении кибербезопасности избирательного процесса.

Реакция мировых лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой и отметил, что граждане Молдовы избрали путь экономического роста и социальной стабильности.

"Приветствую Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Граждане Молдовы четко определились – избрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только настоящая безопасность и мирная объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", – отметил он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также поддержала Санду, отметив важность сотрудничества с ней ради европейского будущего Молдовы.

"Нужна редкая сила, чтобы преодолеть вызовы, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я рада продолжать работать с вами ради европейского будущего Молдовы и ее народа", – подчеркнула фон дер Ляен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем приветствии акцентировал, что демократический выбор Молдовы одержал победу над всеми манипуляциями и вмешательствами.

"Франция и дальше будет поддерживать Молдову на ее европейском пути", – заверил Макрон.

Глава Европарламента Роберта Метсола подчеркнула лидерство и мужество, которые проявила Санду при защите интересов своего народа.

"Европа и дальше будет поддерживать Молдову на этом пути", – заявила она.

Канцлер Германии Олаф Шольц также поздравил молдавского лидера, высоко оценив его способность провести страну через сложные времена и поддержать европейский курс развития.

"Мы стоим рядом с Молдовой. Поздравляем с переизбранием на пост президента!", – подчеркнул он.

Напомним, страна-агрессор Россия организовала транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Таким образом, россияне привезли на волеизъявление около 150 человек.

Ранее сообщалось, что 1 ноября по всей Молдове гражданам поступали анонимные звонки с угрозами убийства. А также молдаване получали электронные письма якобы от имени правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом проголосовать за действующего президента Майю Санду.

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