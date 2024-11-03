Россия устроила гражданам Молдовы 'бесплатные рейсы', чтобы они проголосовали на выборах

Страна-агрессор Россия организовала транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Таким образом россияне привезли на волеизъявление около 150 человек.

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Сначала эти люди бесплатно долетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда отправились в Болгарию – в Турции пассажиров встретили три автобуса с молдовскими номерами. Об этом пишет TV8.md, ссылаясь на Главный инспекторат полиции.

В Болгарии людей пересадили на три других автобуса болгарской компании, которыми они добрались до пункта пропуска Кагул – Оанча. Эти автобусы с возвращавшимися из Российской Федерации гражданами Молдовы пересекли границу в ночь с 1 на 2 ноября.

После беседы с пассажирами таможенники установили, что они не оплатили ни перелет, ни поездки в автобусе. В РФ же официально заявили, что для граждан Молдовы, желающих вернуться домой для участия во втором туре президентских выборов 3 ноября, организуют бесплатный транспорт.

"У всех этих перевозчиков нет для этого никаких разрешительных документов и договоров предоставления услуг. Мы считаем, что это вид транспорта, организованный в определенных интересах", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре избрать главу государства не получилось, так как никто не набрал более 50% поддержки. Поэтому в Молдове состоится второй раунд между двумя лидерами – Маей Санду и Александром Стояногло.

Также мы писали о том, что 1 ноября по всей Молдове гражданам поступали анонимные звонки с угрозами убийства. А также молдаване получали электронные письма якобы от имени правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом проголосовать за действующего президента Маю Санду.

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